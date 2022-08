Lui aussi a fait le saut vers un des cinq grands championnats. Après deux années en prêt au club néerlandais du Vitesse Arnhem, Loïs Openda a opté pour la France et le RC Lens. À 22 ans, l’ex-Brugeois débarque dans une équipe ambitieuse, septième de Ligue 1 l’année dernière. Il devra aider les Sang et Or à accrocher l’Europe, et confirmer les belles dispositions montrées l’année dernière aux Pays-Bas (22 buts en 46 matches et deuxième meilleur buteur d’Eredivisie). Un beau challenge à quelques mois du Mondial, pour un joueur qui ne s’était jamais vraiment imposé à Bruges.

Lors de l’Euro 2020, Roberto Martinez avait emmené trois attaquants de pointe dans ses valises. Si Loïs Openda confirme à Lens, il pourrait être le troisième larron derrière les indiscutables Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.