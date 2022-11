Depuis Middelkerke, Fabrice est plus confiant :"Il reste encore un match. Il faut essayer d’aller le plus loin possible. Je reste optimiste. On a gagné le premier match et hier, on a perdu mais ils ont un peu mieux joué. Ce qui me fait peur, c’est l’ambiance entre les joueurs. Il manque un changement d’entraîneur parce que Kevin de Bruyne ne joue pas de cette façon à Manchester. Je pense que pour l’instant, il manque aussi le mental. J’y crois vraiment pour jeudi, je suis fier des Diables et de la Belgique. "