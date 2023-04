Avant la Guerre froide, la Belgique et le monde à travers « Le Patriote illustré »

Véritable figure de proue belge des illustrés nés au XIXe siècle, le magazine est familial. On y trouve évidemment de l’actualité – plus illustrée que développée –, des articles liés aux sciences et aux techniques, des reportages menés au bout du monde… et bien entendu en Afrique, particulièrement au Congo belge. La découverte des beaux coins et du patrimoine de chez nous est aussi à l’ordre du jour, sans oublier des pages destinées aux dames, ainsi que des feuilletons et des romans.

Des dessins humoristiques viendront compléter le " Patriote ", une page vite intitulée " Le Salon des Humoristes ". Quelle était l’ambiance, le sourire en 1946, quelques mois à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale ?