Avant la finale, les Argentins, plus que jamais accrochés à leurs superstitions

Alma Mauri, une lycéenne de 15 ans fan du Racing d’Avellaneda (banlieue de Buenos Aires) porte le même maillot de l’Albiceleste, "non lavé depuis le deuxième match (puisque gagné). Et je mets toutes les figurines de la Coupe du monde sur la table", explique-t-elle.

Le rituel est un peu particulier pour Guillermo Martinez, "socio" de Boca Juniors. "Je m’assoie avec les jambes croisées, le pied pointé vers le but adverse, et en seconde mi-temps je change, je croise les jambes avec le pied vers l’autre but".

Sa conjointe, Monica Gomez, fait dans le classique, mais pas moins scrupuleusement : elle dispose deux estampes de Saint Expédit, intercesseur des causes urgentes, une photo de sa fille, et un autographe de Diego Maradona.

Les cabalas peuvent engendrer des situations cocasses : Lucrecia Airaldi, 50 ans, qui regardait la demi-finale avec.. son ex-mari Cristian Oberosler, chef d’entreprise de 54 ans, dans un bar de Palermo, expliquait à l’AFP avoir vu le premier match avec son conjoint actuel. Défaite 1-2, donc on change la cabala, comme on changerait l’équipe.

Elle a du coup répondu à l’invitation de sa fille Nicole, 23 ans, pour venir voir le match suivant avec le père, son ex, donc. Victoire contre le Mexique 2-0. Depuis les deux "ex" se retrouvent à chaque match --"avec le plein accord de mon mari"-- même bar, même tabouret, même tenue. Angoisse pour la demi-finale, un mardi : Nicole passait un examen ce jour-là et ne pouvait venir… La parade ? Ils ont disposé sa photo et son maillot bleu et blanc "N.10" au même endroit, entre eux.