Avant la catastrophe : il y a 100 ans, Belgique et France occupaient la Ruhr

En effet, inquiets de la mauvaise voie dans laquelle l’Allemagne s’est engagée, non seulement en matière de règlement des Réparations, mais aussi de difficultés politiques et d’inflation, Américains et Britanniques créent un comité international d’experts financiers issus des pays débiteurs de Berlin. Sous la présidence de l’Américain Charles Dawes, à côté des représentants Américains, Britanniques, Français et Italien, Émile Francqui et Maurice Houtart sont présents au nom du royaume de Belgique.

Dawes donnera son nom au plan qui, signé à Paris le 16 août 1924, mènera les Réparations dues par l’Allemagne à être calculées sur les rentrées de l’État. Un emprunt international est lancé, dont les capitaux soutiendront une réforme de l’économie allemande qui renouera avec la croissance dès 1925…

Français et Belges se retireront de la Ruhr au cours de l’été 1925, non sans avoir, bien malgré eux, créé au sein des populations, une véritable solidarité et un réel sentiment régional, jusqu’alors inexistant, qui subsistera longtemps, tant la plaie de l’occupation franco-belge aura bien du mal à se penser.

