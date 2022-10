Avant de pratiquer un sport, tout le monde devrait-il faire un test à l’effort ?

Ivan, un auditeur de Charleroi, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "En tant que cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme, je pense que ce n’est pas réaliste de vouloir dépister tous les jeunes. Et ce n’est certainement pas un test à l’effort qui va détecter des risques d’arrêts cardiaques. Souvent, quand un jeune fait un arrêt cardiaque et qu’on le réanime, on ne trouve pas la cause de cet incident. Ces sportifs font déjà des efforts tous les jours. Le plus important, lorsqu’un accident cardiaque se réalise, c’est que les gens présents puissent effectuer les gestes qui sauvent. Il faut surtout former aux premiers soins."