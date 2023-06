Avant d’être un succès pop/rock, il peut s’en passer du temps

Si tout était simple comme bonjour dans la musique, revenons sur ces titres qui ont connu le succès en 2 temps. Certains titres musicaux connaissent la gloire bien après leur sortie pour plusieurs raisons.

Une exposition médiatique peut aider à attirer l’attention et à générer un intérêt accru. Le pouvoir du bouche-à-oreille ne doit pas être sous-estimé. Il se peut qu’un morceau soit aussi en avance sur son époque et qu’il trouve un public plus réceptif par la suite. Parfois, une chanson connaît une résurgence de popularité grâce à des remix ou des reprises réalisées par d’autres artistes. Mis en lumière grâce à des émissions de télé, des films, des pubs ou des séries. Passer inaperçu dans un premier temps, puis ressortir et connaître finalement un succès mérité. Le succès d’un morceau n’est pas garanti et dépend du contexte culturel, de l’exposition médiatique. Le paysage musical est vaste et en constante évolution, on voit ainsi des titres émerger de manière inattendue à tout moment. Les titres de nos rockeurs ont parfois 2 vies, ils connaissent parfois leur second souffle post mortem de leur créateur. Et le concept d’avoir une deuxième vie, une vie après la vie, est une question qui a fasciné l’humanité depuis des siècles. Est-ce que notre existence se termine à notre mort physique ? Dans le monde du rock’n’roll, il y a une vie après la vie, une renaissance, une résurrection ! Un titre sorti de manière discrète, voire invisible, peut se réincarner en hit planétaire !