Le Suédois archi-domine le tennis masculin à la fin des années 1970 et au début des années 1980, remportant six fois Roland-Garros et cinq fois Wimbledon.

Mais "Ice" Borg annonce brusquement sa retraite en janvier 1983 à 26 ans, une décision généralement attribuée à un épuisement mental. Un an et demi plus tôt, il avait perdu contre son grand rival John McEnroe en finale de l’US Open, un tournoi majeur qu’il n’a jamais réussi à gagner. Il a effectué un bref retour, avec une vieille raquette en bois, en 1991 mais sans lendemain.