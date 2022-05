Avant Ardisson, 5 deepfakes qui ont marqué les internets

C’est officiel : la technologie du deepfake est désormais utilisée dans une émission du PAF. Dans "L’Hotel du Temps", Thierry Ardisson redonne vie à des personnalités aujourd’hui disparues. Jusqu’ici, on avait surtout eu droit à des personnalités bien vivantes dont l’image avait été détournée. Pour l’occasion, on vous en a listé 5 qui avaient bien marqué les internets.

Jean Gabin, Mitterrand et Lady Di sont passés à la casserole dans la bande-annonce de L’Hotel du temps qui, on doit bien l’avouer, était plutôt bien foutue. En lançant cette émission, Ardisson et le groupe France Télévisions surfent sur la (très grosse) vague des deepfakes. Et offre, au passage, un superbe lifting au présentateur. Mais avant Ardisson, d’autres personnalités avaient fait l’objet d’un deepfake.

Pour les novices, un deepfake consiste à reproduire, grâce aux algorithmes, le visage de n’importe quelle personne – célèbre ou non – ainsi que sa voix et la faire parler de façon totalement réaliste. En 2019, quand est apparu le tout premier deepfake, le monde a ainsi découvert une technologie à double tranchant : elle peut faire dire n’importe quoi à n’importe qui, ce qui peut prêter à confusion et être à l’origine de beaucoup de fake news. Ou amuser la galerie…