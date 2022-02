Avancées russes sur le continent africain : l’UE doit-elle s’en inquiéter ?

Guerre d’influence et de désinformation

Parallèlement à cette action militaire, la Russie mène une guerre d’influence et de désinformation. Une bataille de l’opinion qui se joue notamment sur les réseaux sociaux mais seulement.

Vincent Hugeux l’a observé en RCA. "Par exemple, ce sont des locaux d’une radio en souffrance qu’on rénove et qu’on équipe en studio neufs. C’est un confrère à qui ont offre une voiture de fonction et un salaire multiplié par quatre, s’il accepte de prendre les rênes d’une rédaction de ce genre, qui discrédite la France et qui diffuse un discours pro-russe. Des confrères centrafricains m’ont donné les tarifs : un papier pour dénoncer ‘l’odieux impérialisme néocolonial de la France’, vaut autant. Un éditorial ‘à la gloire d’une initiative civile de l’ambassade de Russie’ à Bangui, vaut autant. Il y a aussi, des manifestations anti-françaises…".

Au Mali, les campagnes d’influence prorusses auraient commencé dès 2019. Une période qui aurait coïncidé avec les premières incursions sur le terrain de responsables de la société paramilitaire Wagner. Depuis peu, Paris assume recourir, lui aussi, à ces méthodes, mais avec un certain retard, comparé à Moscou…

"D’autres entités privées russes, moins connues que Wagner, sont présentes sur le continent", ajoute Arnaud Dubien. "On voit aussi des communicants, des sociologues, des conseillers politiques, des spécialistes de sondages, qu’on appelle des ‘spin-doctors’ qui vont conseiller un candidat ou un parti pour des élections".

La Russie aurait-elle donc joué un quelconque rôle dans les coups d’Etat successifs qu’a connu le Mali, la Guinée et plus récemment, le Burkina Faso ?

"C’est lui prêter beaucoup trop de pouvoir", analyse Vincent. "Les coups d’état successifs qu’on a connu en Afrique sub-saharienne, sont avant tout le résultat du discrédit radical de pouvoirs exécutifs impuissants, perçus comme lointains voire suffisants, et incapables d’apporter dans la vie quotidienne, la sécurité et un minimum de services publics".

Stratégie Russe sur le continent africain

En réalité, cela fait des années que la Russie tisse sa toile sur le continent, depuis la Méditerranée à l’Atlantique en passant par la Guinée…en signant des accords économiques, dans les secteurs aussi variés que l’énergie, le nucléaire et plus récemment sanitaire avec Sputnik.

Dans le domaine militaire, toujours, la Russie cherche à devenir le plus grand fournisseur d'armes en Afrique. Actuellement, la Russie représente 49 % du total des exportations d'armes vers le continent.

L'Egypte et l'Algérie sont ses deux principaux clients, avec respectivement 2.8 milliards et 4,1 milliards de dollars, le troisième étant l'Angola (500 millions de dollars), vient ensuite le Nigéria (160 millions), le Soudan (125 millions) et l'Ethiopie (70 millions).

Toujours sur le plan militaire, ajoutons que la Russie a signé des accords de coopérations avec tous les pays membres du G5-Sahel.

En particulier ces dernières semaines, la Russie a renforcé ses relations économiques et politiques avec l'Algérie, sachant que l'Algérie borde le Sahel, lieu d'intérêt particulier pour l'Union européenne…L'Algérie a autorisé l'utilisation de son espace aérien pour que la Russie puisse mener des opérations militaires au Mali alors qu'elle y a mis son veto à la France.

Moscou cherche à redéployer son influence sur le continent qu'elle a perdue dans les années 90, après la chute de l’URSS, renouer avec les pays dits "socialistes" et "marxistes", qu’elle soutenait pendant la guerre froide, comme le Mali, l’Algérie ou l’Angola, contre "l’impérialisme occidental".

La plupart de ces pays ne sont donc pas une Terra Incognita. "Mais la politique russe va bien au-delà de géographique soviétique", note Arnaud Dubien. "Les Russes sont présents en RCA, au Maroc…". Le Maroc exporte à Moscou ses tomates et autres produits agricoles.

"A court terme", analyse Vincent Hugeux, "l’intérêt de la Russie en Afrique, est de diversifier ses zones d’opérations. C’est un vase d’expansion pour vendre de l’armement, placer des instructeurs et recevoir en contrepartie, des métaux précieux et de l’énergie. A plus long terme, l’intérêt de Moscou est de permettre à la Russie de revendiquer son rond de serviette à la table des grands de ce monde, et d’apparaitre comme un acteur global et pas seulement comme un acteur régional".