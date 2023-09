Avancées dans le traitement de l’arthrose & analyse du lien Homme-Animal en abattoir

Anne-Laure Mathy est docteure en Sciences politiques et sociales. Elle est actuellement postdoctorante et assistante au Centre de recherche METICES de l’Institut de Sociologie de l’ULB et enseigne les méthodes et logiciels statistiques.

Elle a soutenu une thèse (décembre 2022) intitulée " Travail et emploi dans les abattoirs : étude conjointe de la condition animale et du bien-être des travailleurs ".

Anne-Laure s’est intéressée aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières et des vétérinaires dans les abattoirs et a tenté de comprendre pourquoi les règles en matière de bien-être animal ne sont pas toujours respectées. En réalité, ces règles sont souvent en concurrence avec d’autres normes de travail telles que la productivité et la rentabilité. Les vétérinaires quant à eux n’ont pas toujours la marge de manœuvre nécessaire pour faire respecter les normes de bien-être animal à cause du contexte institutionnel dans lequel ils sont chargés de mission. Des conclusions qu’elle a pu obtenir à la suite de missions d’observation semi-participante dans des abattoirs, d’entretiens semi-directifs avec des vétérinaires et d’observation des ouvriers et ouvrières dans leur quotidien.