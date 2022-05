''Avalon'' l’album de Roxy Music fête ses 40 ans !

Le huitième et dernier album studio en date de Roxy Music est sorti en mai 1982. Très lisse et produit avec un perfectionnisme extrême, l’ambiance de cet album est très loin de celle des premiers LP de la formation. Bryan Ferry est extrêmement présent ici et certains considèrent même cet album plus comme une œuvre solo du chanteur, qu’un album signé par le groupe. C’est sur ''Avalon'' que l’on retrouve des classiques tels que ''More Than This'' ou encore la superbe plage titre sur laquelle la chanteuse Yannick Etienne (décédée le 30 mars 2022) propose une très belle interprétation.

