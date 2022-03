Avaler un ver solitaire pour maigrir ? Un pseudo-régime ultra-dangereux !

C’est pour cette raison que vous êtes censé(e) maigrir sans avoir à diminuer vos rations quotidiennes. Le problème, c’est que cette " méthode " (qui ne fonctionne d’ailleurs pas toujours car chaque individu a un métabolisme distinct et réagit différemment à la présence d’un parasite) est aussi dangereuse.

Car elle vous prive des apports nutritifs dont vous avez besoin pour bien fonctionner, et les effets secondaires peuvent être dévastateurs : épuisement, nausées, crampes abdominales et, dans les cas les plus graves, occlusion intestinale ou troubles oculaires et neurologiques irréversibles. Sans parler des problèmes psychologiques qui peuvent aussi advenir lorsqu’on a un corps étranger en soi : quand on sait que le ver solitaire peut atteindre jusqu’à 10 mètres de long, c’est un sacré alien…

En outre, puisque garder un ténia dans le ventre n’est pas une bonne idée, comment s’en débarrasser ? Il faut prendre un vermifuge qui va détruire le parasite. Mais une fois neutralisé, il faudra encore l’éliminer par les voies naturelles, ce qui n’est pas très ragoutant et peut prendre du temps en fonction de sa taille.

Évitez-vous un tel cauchemar et méfiez-vous donc des recettes de régimes miracles proposées sur Internet, comme les gélules à l’œuf de ténia : en plus d’être complètement illégales et bien évidemment interdites, elles peuvent être extrêmement néfastes pour votre santé.