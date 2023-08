Avaler les aliments dans un ordre spécifique : quel intérêt ?

Si ce régime ne peut pas vous faire de mal, on sait que le processus de digestion dans l’estomac est un processus assez lent et que la digestion sera au final simultanée pour tous vos aliments. Il n’est donc pas problématique d’associer le sucre aux autres nutriments. En d’autres termes, manger un snack sucré si vous avez envie mais toujours accompagné de fibres, protéines et/ou bonnes graisses. Si cette manière de manger n’est pas mauvaise pour la santé, elle n’apportera pas énormément de bienfaits en plus que si vous mangiez tout ensemble sainement.

Il n’y a pas besoin de le faire dans un ordre spécifique puisque tout sera digéré à peu près en même temps. Rassurez-vous, vous ne devrez donc pas commencer à manger de manière étrange en séparant chaque type d’aliment sans pouvoir vous faire une bouchée reprenant tous les éléments dans votre assiette.

Cependant, cela pourrait être une astuce pratique pour consommer moins de sucre, car en fin de repas, après une bonne dose de fibres et de protéines, vous aurez probablement moins d’appétit, et vous réduirez naturellement votre portion de féculents et de sucres.