Avalanche dans le massif du Mont-Blanc : "une cinquième personne retrouvée morte"

En novembre 2022, deux personnes avaient trouvé la mort dans les Alpes françaises à Champagny-en-Vanoise, selon l'Anena, l'association française d'étude des avalanches.

Aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo-France, a précisé la préfecture, mais la chaleur et le vent ont pu provoquer cette avalanche d'un "dénivelé de 1600 m" et "une largeur de 500 m".

Sur son compte Twitter, le domaine skiable des Contamines-Montjoie a diffusé une vidéo montrant "une grosse coulée" et appelant à la "prudence en hors-piste". Elle a précisé que cette avalanche n'avait pas eu lieu sur le domaine skiable. La randonnée via le glacier d'Armancette ne correspond pas à du ski hors-piste puisque qu'il est en haute montagne et non sur le domaine skiable.