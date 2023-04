Avalanche dans le massif du Mont-Blanc : le bilan s'alourdit avec au total six personnes décédées

Le bilan meurtrier s'est alourdi lundi après l'avalanche survenue la veille sur un glacier des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie), avec un total de six personnes décédées, a annoncé le parquet de Bonneville.

"On vient de retrouver la sixième victime", a expliqué la procureure Karline Bouisset. Il s'agit "probablement" du compagnon de la femme de 39 ans retrouvée décédée dimanche en fin de journée, un homme né en 1981, a ajouté la magistrate. Le couple était originaire de la banlieue lyonnaise. Une conférence de presse du parquet, de la préfecture et des secours était prévue en fin de matinée à Chamonix.

Les skieurs pris dans la coulée de neige participaient à une randonnée à ski sur une voie classique du massif du Mont-Blanc, par un temps radieux et sans alerte particulière de la météo. La coulée impressionnante de neige est survenue dimanche matin sur le glacier d'Armancette, sur les hauteurs de Contamines-Montjoie et visible depuis la station. Elle avait un "dénivelé de 1600 m" et "une largeur de 500 m", selon la préfecture de Haute-Savoie.

L'avalanche a surpris "trois groupes de skieurs", chacun "encadré par un ou deux guides de haute montagne", indique le parquet. Parmi les personnes décédées se trouvaient deux guides de la compagnie des guides de St-Gervais (Haute-Savoie), nés en 1974 et 1984, comme annoncé dès dimanche par le Syndicat national des guides de montagne, et quatre clients. Outre le couple lyonnais, une jeune femme originaire du Beaufortain et un jeune Lillois, tous deux âgés d'une vingtaine d'années (nés respectivement en 1999 et 1998) se trouvent également parmi les personnes décédées.