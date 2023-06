Ava Max est agressée par un spectateur en plein concert à Los Angeles

Ava Max donnait un concert à Los Angeles plus tôt dans la semaine pour présenter son album "Diamonds & Dancefloors". Alors qu’elle tournoyait pour sa dernière chanson "The Motto", un homme a grimpé sur la scène pour lui donner une gifle au visage avant d’être maîtrisé par un membre de la sécurité. Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et repartagée par BFMTV on aperçoit l’artiste terminer sa chanson, dire au revoir rapidement puis sortir de scène se remettre de ses émotions.

"Il m’a giflé si fort qu’il m’a griffé l’intérieur de l’œil. Il ne viendra plus jamais à un spectacle. Merci aux fans d’avoir été spectaculaires ce soir à LA !!!" a-t-elle commenté sur twitter.