Ava Gardner aurait eu 100 ans

Outre ses films, Ava Gardner a aussi fait beaucoup parler d’elle via ses conquêtes amoureuses. Quand elle débarque à la MGM, elle tombe folle amoureuse de l’acteur Mickey Rooney… de 9 cm plus petit qu’elle. Mickey est un coureur de jupons et la trompe comme il respire. Elle jette alors son dévolu sur Howard Hugues, l’homme d’affaires et cinéaste. Elle craque encore pour le clarinettiste Artie Shaw. Mais c’est un autre musicien qui la fait chavirer. Son nom ? Frank Sinatra. Ils s’aiment en cachette car The Voice est marié. Après le divorce du crooner, ils peuvent enfin vivre heureux au grand jour mais la presse à scandale l’accuse de tous les noms et lui reproche de briser des couples jugés inséparables.