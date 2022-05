Ava Cahen, la relève cannoise

Cette année, dans la Sélection Officielle du Festival de Cannes, sur 21 films, seulement 4 femmes concourent pour la Palme d’Or. A la Semaine de la Critique, sur 11 films, il y a 5 femmes et 6 hommes. Dans quelle mesure c’est facile de construire une sélection paritaire ?

Il y a encore quelque temps, c’était un vrai défi – d’une certaine manière, il y avait presque insidieusement une politique de quotas qui devait être mise en place pour y arriver. Aujourd’hui, ce dont je me rends compte en recevant les films, c’est qu’on y arrive presque, à la parité. On n’est pas loin. Et c’est vrai que cette année ça se voit, autant dans le long que le court-métrage. On sent qu’il y a des choses qui bougent, l’écosystème de l’industrie du cinéma est en train de s’ouvrir à la jeune génération, donc peut-être que tout naturellement les choses vont se passer. Je suis optimiste, il faut l’être, parce qu’on a toutes besoin de s’encourager, de se serrer les coudes. On aura les chiffres pendant le festival, et on communiquera dessus, parce qu’à la Semaine on a signé une charte avec le collectif 50/50 en 2018, et on s’engage à les donner.

On laisse entrer les monstres. Ceux qui font peur, comme les beaux.

Une 61ème édition avec un peu de Belgique présente aussi ! Parlez-nous d’abord de l’affiche de cette année, signée par notre compatriote la photographe Charlotte Abramow…

J’ai eu un coup de foudre pour le travail de Charlotte, que j’ai découvert via les clips d’Angèle. Je l’ai suivie sur les réseaux sociaux, et j’ai vu sa sensibilité pop, ce travail sur les corps féminins, les corps robustes – parce que le féminin passe par plein de représentations. C’est pour toutes ces raisons que j’ai saisi l’occasion de travailler avec elle. On lui a soumis différents films d’éditions précédentes de la Semaine de la Critique, qu’elle a visionnés, et il y a eu une évidence avec Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo, un film qui invite à la rêverie, à l’amour… On trouvait ça très beau qu’elle choisisse ce premier film réalisé par une femme, et en le projetant sur ce corps féminin ; de dire que le corps est un temple, comme le cinéma est le nôtre. Charlotte Abramow a fait siennes toutes les valeurs de la Semaine, et je suis absolument séduite par le résultat.