Aux USA, un homme filmé en train de battre son chien écope de 25 ans de prison

Frank Javier Fonseca, un habitant du Texas aux USA, a été condamné à 25 ans de prison après avoir battu son chien, preuves vidéos à l’appui.

A San Antonio, une ville du Texas, le tribunal n’a pas été clément et n’a pas hésité à condamner lourdement cet homme de 56 ans qui, en février 2019, avait été filmé en train de battre son Rottweiler.

La vidéo de l’attaque a été prise par un inconnu qui passait par là et a repéré l’homme en train de battre violemment son chien, à grand renfort de coups de pied, de coups de poing et à l’aide d’un bâton en bois. Son excuse devant le tribunal : son chien s’était échappé de la cour et il voulait le discipliner.

Rares sont les états (aux USA ou ailleurs) qui condamneraient un homme (ou une femme) de 25 ans de prison pour cruauté pour animaux. Si cette peine peut sembler extrême à certains, elle est cependant justifiée selon la ville de San Antonio. En effet, les autorités ont déclaré, selon San Antonio Express News, que les condamnations antérieures de Fonesca pour les mêmes faits et d’autres (possession de drogue et des crimes de représailles) rendent la peine mesurée.

Tout est bien qui finit bien pour Buddy qui s’est remis de ses blessures et a trouvé une nouvelle famille pour l’accueillir et s’occuper de lui.