Aux USA, le prix élevé des soins de cancer ne semble pas améliorer pas le taux de guérison

Les Etats-Unis dépensent deux fois plus que la moyenne des pays développés en soins pour le cancer, mais n’obtiennent en retour que des résultats moyens, selon une étude publiée vendredi.

Ces résultats ont été publiés dans le Journal of the American Health Association Health Forum.

"Les Etats-Unis sont communément vus comme offrant les soins contre le cancer les plus avancés du monde", en développant et autorisant de nouveaux traitements plus vite qu’ailleurs, a expliqué l’auteur principal Ryan Chow, doctorant à l’université Yale, dans un communiqué.

C’est pourquoi son équipe a tenté de savoir si cela se traduisait par de meilleurs résultats.