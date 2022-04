Aux USA, l’app "Find My iPhone" permet de retrouver un enfant kidnappé

Une femme aux USA s’est fait voler sa voiture avec son fils encore à l’intérieur, elle utilise une app de l’iPhone pour le retrouver.

Comme le raconte Fox News, Jerrica Moore, 31 ans, était sortie pour quelques minutes de sa voiture dans un parking sans retirer ses clés. Quelqu’un a grimpé dedans et est parti avec alors que son fils de 9 ans était encore à l’intérieur. Le voleur s’est enfui dans la région d’Atlanta mais la mère a rapidement repris ses esprits et allumer son application 'Find my' pour suivre la voiture grâce à l’iPhone de son fils, coincé avec le voleur.

Elle a contacté les services de police pour leur donner les informations qu’elle avait, dont la localisation de la voiture. Dans un communiqué, le département de police d’Atlanta raconte : "Les agents sont immédiatement intervenus sur les lieux et ont commencé leur enquête préliminaire". "Un officier d’Atlanta a pu repérer le véhicule poursuivi de près par le GSP. Le suspect a tenté de fuir les agents, mais GSP [la Georgia State Patrol] a réussi à exécuter une technique d’immobilisation de précision (PIT) pour immobiliser le véhicule."

L’enfant a pu être récupéré sain et sauf mais a été emmené à l’hôpital par précaution. Le communiqué se poursuit : "Nous sommes heureux d’annoncer que l’enfant et sa mère ont été réunis. Nous rappelons à nouveau à la communauté de verrouiller leurs voitures et de retirer tous les objets de valeur, y compris leurs enfants, lorsqu’ils sortent de leurs véhicules."