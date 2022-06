Aux sources théologiques de l’écologie

Le christianisme met aussi en avant l’idée qu’il y aura toujours de la nature à disposition. L’écosocialiste allemand Carl Amery pointe la responsabilité de Noé, très contradictoire par rapport à la nature.

Lors du déluge, Noé fait entrer tous les animaux, par couples, dans un grand bateau. Quand il retrouve enfin la terre, Dieu envoie un arc-en-ciel signifiant qu’il n’y aura plus jamais de déluge et donnant un signe d’alliance aux humains et à l’ensemble de la nature. Mais il est dit aussi que la terre sera toujours entièrement à la disposition de Noé et que les animaux auront toujours peur de l’humain.

"On voit bien le côté dialectique et contradictoire des textes bibliques et on voit bien que la terre toujours à disposition peut être un danger, quand c’est par exemple Christophe Colomb qui découvre l’Amérique", souligne Stéphane Lavignotte.