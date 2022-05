Aux sources du végétarisme

Le régime végétarien exclut toute consommation de chair animale. Parmi les nombreux motifs pour l’adopter, qui évoluent au cours des siècles, deux sont principalement avancés : un motif médical, diététique, ou un discours plutôt moral : on arrête de manger de la viande par souci de protection des animaux ou encore de l’environnement.

Si on entre en végétarisme pour des raisons plutôt sanitaires, ce sera un végétarisme beaucoup moins strict, plutôt un ovo-lacto-végétarisme, où on se permet de consommer des produits laitiers et des oeufs.

Par contre, si on a un souci de défense du bien-être animal, et si on condamne aussi l’exploitation des animaux, on va exclure également les produits d’origine animale. On ira vers le végétalisme, voire plus loin, vers le véganisme qui étend ce principe à tous les domaines de la vie, à toutes les matières d’origine animale, comme le cuir.

On observe aujourd’hui que beaucoup de jeunes entrent dans le végétarisme, principalement par souci environnemental. C’est un phénomène plus nouveau. On parle de l’environnement dans le végétarisme depuis plusieurs siècles, mais cela ne fait que quelques années que ce motif arrive en premier lieu, et particulièrement chez les jeunes universitaires.