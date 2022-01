Aux sources des comédies musicales avec les monstres sacrés du genre

Si le genre "musical" évolue avec les courants musicaux actuels, ainsi qu’avec les avancées technologiques, il est un parent pas si éloigné de l’opérette. Son apparition remonte à la fin du XIXe siècle. Broadway en sera le centre par excellence, et les studios hollywoodiens fortement intéressés par le genre (Warner, RKO, Paramount, …) rivaliseront d’inventivité pour faire rêver ou pleurer les spectateurs.

La comédie musicale ou le théâtre musical, que l’on désigne en Amérique sous l’appellation "musicals", est un genre théâtre qui mêle en "un show total" la comédie, le chant et la danse. Si ce type de spectacle tire sa source des ballets, des opéras-bouffes et des opérettes, la naissance du théâtre musical en tant que tel se situe au début du XXe siècle. Certains considèrent même que la première "comédie musicale" est The Black Crook, écrite en 1866 par Charles M. Barras. Véritable institution à Londres et New York, le théâtre musical s’est considérablement développé entre les années 1920 et 1950.

Si au départ, les "musicals" s’apparentaient plutôt à des revues, avec une succession de numéros chantés et dansés sans réelle intrigue cohérente, les caractéristiques du musical se fixent avec Oscar Hammerstein II et Richard Rodgers, respectivement parolier et compositeur d’Oklahoma ! C’est avec ce musical que s’opère un basculement révolutionnaire, les chansons sont soumises à l’histoire et non l’inverse. Ce duo, qui était également à l’origine de La Mélodie du bonheur, ouvre la voie à Irving Berlin, Cole Porter ou encore Leonard Bernstein qui, avec le chorégraphe Jerome Robbins, proposera la comédie musicale On the Town en 1944, avec l’un des plus grands succès du musical américain des années 50, le fameux West Side Story, qui marque également le début d’un jeune parolier et compositeur, qui nous a quittés le 26 novembre 2021, Stephen Sondheim.