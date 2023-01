Aux sources de l’Histoire moderne de la Chine, rêves et cauchemars, le cas du Palais d’Été

Soirée exceptionnelle ce 4 février, " Retour aux sources " vous propose un documentaire en deux parties, " La Chine, rêves et cauchemars ", d’Ilana Navaro. Pour en parler en studio avec Élodie de Sélys, deux éminents sinologues et professeurs d’études chinoises : Françoise Lauwaert (ULB) et Éric Florence (ULg).