Moment gastronomique et bibitif sacralisé pour les uns, symbole d'hospitalité pour les autres. Retour aux sources de ce rite social bien ancré qu'est l'apéritif avec Pierre Leclerc, membre du Centre de Gastronomie Historique, collaborateur scientifique ULg.

À consommer en famille ou entre amis, mais toujours avec modération, l'apéritif s'est installé dans nos us et coutumes et dans les restaurants. Mais nos ancêtres ont-ils aussi profité de ce verre partagé avant le repas ?