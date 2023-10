Aux Riches-Claires "Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici" : et si on se rencontrait ?

Pour son ouverture de saison, les Riches-Claires nous invitent à la rencontre avec " Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici ", une pièce tout en humour et autodérision. À découvrir jusqu’au 20 octobre.

On le connaît, il trône fièrement au coin de nos rues. Les chanceux ont droit à l’option abris + écran d’affichage (luxe !), les moins vernis se contentent d’un simple panneau affichant l’horaire de passage. Qu’on le maudisse ou qu’on le bénisse, ce bon vieil arrêt de bus nous accueille quotidiennement tels que nous sommes, avec nos joies et nos coups de gueule… Ce qui n’est pas la même limonade du côté des bipèdes qui l’occupent ! Cherchant à échapper au moindre contact, nous n’hésitons pas à marquer nos distances pour protéger notre bulle et intimité. Nous déployons une énergie folle à nous isoler, tout en n’hésitant pas à lorgner par-dessus notre smartphone pour passer au scanner notre voisin ou voisine. Pourquoi parler de tout cela ? Mais parce que c’est précisément là que nos artistes entrent en scène !

Et si on se rencontrait ? Et si on décidait de sortir de notre zone de confort pour aller au contact de l’autre, qu’est-ce que cela donnerait ? Avec " Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici ", la compagnie [Eksasot] répond à ces questions d’une manière très concrète avec : un arrêt de bus, cinq inconnus et un temps d’attente. Partant de cet endroit public où chacun occupe son petit espace, le contact se construit peu à peu. De l’échange de regard au sourire convenu, il n’y a qu’un pas. Puis deux. Les liens se tissent sous nos yeux pour créer une toile commune, un moment de partage. Ensemble, ils vont repousser les parois de leur bulle pour se rencontrer. Et si on créait ensemble ?