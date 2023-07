Aux racines de Toumani Camara, le premier bruxellois en NBA

A cette période, les catégories les plus jeunes n’existent pas encore, mais Toumani est surclassé et joue systématiquement avec les équipes plus âgées. "Il était souvent à plusieurs entraînements chaque semaine, et minimum deux compétitions par week-end" raconte Yves Cosyns. A douze ans, il quitte le club pour le partenaire Woluwe United, structure plus grande où il fera ses gammes avant de partir pour les Etats-Unis vers 16 ans, et d’intégrer ensuite le championnat universitaire américain. De la fin de son aventure à l’Asa Saint-Hubert, son coach Pascal Mahij garde encore en mémoire cet éclair : "Pendant sa dernière année U12, il est allé mettre un dunk ! Et ça, ça ne se voit pas souvent. Les panneaux sont plus bas, c’est 2m60 au lieu de 3m05. Mais à douze ans, aller mettre la balle à 2m60… Il faut le faire !".