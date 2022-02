Aux portes de Kinshasa, la menace de la faim

"Il est difficile de manger ici. Il n'y a pas de champs, pas de nourriture, la vie est dure", se lamente Albertine Nzale, la grande cheffe coutumière de Kinduti, une localité rurale de la grande banlieue de Kinshasa.

Avec ses huttes en paille dépourvues de greniers, Kinduti est située au bout d'un tronçon cahoteux tracé au milieu de la savane dans la commune périphérique de Nsele, en République démocratique du Congo. Pas de cultures ni de ferme le long de ce trajet de 35 km.

Albertine, 80 ans, s'inquiète pour l'avenir du village, en appelant à l'aide. "Il n'y a pas d'école, ni d'hôpital... Nous avons besoin d'outils, de machines agricoles pour cultiver la terre".

Ici, la grande majorité de la population a du mal à trouver de quoi se nourrir en quantité suffisante, selon les témoignages recueillis par l'AFP.

En novembre, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont alerté sur la crise alimentaire touchant selon eux le quart de la population de RDC, soit près de 27 millions de personnes. Une situation touchant non seulement des régions en conflit mais aussi "les zones situées dans et autour de la capitale".

Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont mis à mal l'économie de cette zone déjà fragile.