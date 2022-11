Aux Philippines, le bilan de la tempête monte à 110 morts

Le bilan s’est encore alourdi aux Philippines après le passage de la tempête tropicale Nalgae, avec 110 décès à déplorer, selon une mise à jour de la protection civile mardi. Quelque 33 personnes sont toujours portées disparues et plus de 100 ont été blessées.

La tempête a frappé l’île principale de Luzon pendant la nuit de samedi à dimanche, balayant tout sur son passage et causant des coupures d’électricité. Manille et les villes voisines ont subi des inondations et des glissements de terrain.

Dans la province de Maguindanao, plus de 100 maisons ont été emportées par les eaux ou ensevelies par la terre.

La tempête a continué de se déplacer vers le nord-ouest pendant le week-end. Les pluies intenses et les inondations ont notamment ravagé la région des Visayas occidentales et les provinces de Cavite, Laguna et Batangas, situées au sud de la capitale Manille.

Plus de 2,4 millions de personnes sont concernées. Des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer. Beaucoup ont été hébergés dans des centres d’évacuation.

La tempête a quitté le pays lundi après-midi, se dirigeant vers le sud de la Chine, mais une autre tempête tropicale est déjà en approche. Selon le service météorologique du pays, cette dernière devrait apporter principalement de la pluie.