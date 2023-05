Aux Pays-Bas, Rembrandt en chair et en encre

À Amsterdam, la maison de Rembrandt innove pour célébrer le géant de l’âge d’or hollandais qui l’a occupée pendant près de deux décennies. La célèbre maison-musée, qui a rouvert ses portes en avril, accueillera prochainement un salon de tatouage éphémère en son sein.

Du 19 au 25 juin, les visiteurs de la maison de Rembrandt (Museum Rembrandthuis) auront l’opportunité de se faire tatouer une sélection d’œuvres du peintre néerlandais. Parmi elles figurent des gravures et des esquisses représentant différents personnages, ainsi qu’un autoportrait de Rembrandt ou encore sa signature.

Ces tatouages seront réalisés par quatre artistes du salon Schiffmacher & Veldhoen, dont Henk Schiffmacher. Ce célèbre tatoueur et photographe néerlandais, qui orne les corps d’encre depuis les années 70, a notamment été exposé au musée du Quai Branly à Paris, en 2014, dans le cadre de l’exposition "Tatoueurs, tatoués".

La participation de Henk Schiffmacher à cette initiative, baptisée "The Poor Man’s Rembrandt Project", est d’autant plus symbolique que le septuagénaire a coutume de décrire les tatouages comme les "Rembrandt du pauvre". En effet, la gravure occupe une place primordiale dans l’œuvre du maître hollandais, qui en a réalisé plus de 300 de son vivant. Une discipline qui n’est pas sans rappeler celle du tatouage par sa précision et sa minutie, d’après Henk Schiffmacher. "Le tatouage est une œuvre d’art plus abordable qu’un chef-d’œuvre de la peinture, mais elle n’en est pas moins soigneusement exécutée et sélectionnée", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Dans le monde entier, il se vend dorénavant plus de tatouages que d’œuvres d’art à accrocher au mur".

Pour preuve, la maison Rembrandt a annoncé que tous les créneaux pour se faire graver sur la peau une œuvre de son plus célèbre habitant ont d’ores et déjà été vendus en ligne. Des rendez-vous non réservables ont toutefois été mis de côté pour les amateurs d’art les plus téméraires. Ils devront débourser entre 110 et 250 euros pour repartir avec un souvenir indélébile du peintre néerlandais. Une maigre somme lorsque l’on sait que le record pour un tableau de Rembrandt se monte à 22,3 millions d’euros. Il a été atteint par "Le Portrait en buste d’un homme les poings sur les hanches", une toile datant de 1658, chez Christie’s à Londres en 2009.