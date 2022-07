Aux Pays-Bas, à la recherche d'espace pour l'énergie solaire.

Dans la ferme de Piet Albers, tout le monde est content : les framboises poussent désormais protégées par un immense champ de panneaux solaires et en retour, l'énergéticien BayWa alimente en électricité plus de 1.200 foyers. Aux Pays-Bas et en Europe en général, c'est le grand sujet pour l'industrie solaire, promise à un déploiement massif au vu des objectifs énergétiques et climatiques des Etats : où trouver l'espace et comment se faire accepter ?