Aux oubliettes les cafés prêts à boire, vive le café de spécialité !

Depuis quelques années, une nouvelle tendance émerge dans le monde bouillonnant des petits noirs et autres kawas : les cafés de spécialité ! Une nouvelle lubie bobo ? Que nenni ! Une tendance de fond déjà bien présente dans le monde anglo-saxon et pays nordiques, pour ainsi réhabiliter les vrais goûts du café. Aux oubliettes les tasses amères et assemblages nébuleux. Osons les grains d’exception, éthiques, sourcés et laissons-nous emporter par des saveurs nouvelles. Découverte au micro de "Bientôt à Table !" autour d'une dégustation d'un 'cold brewed coffee' à se damner!

Embarquement dans cet univers de l’excellence avec les experts Thomas Wyngaard fondateur de Ok Coffee Tips pour ainsi œuvrer à la reconnaissance du café de spécialité en Belgique francophone et Tanguy Herssens néo-torréfacteur et créateur de Gust.