Aux origines du concours Reine Elisabeth, l’amitié d’une reine et d’un violoniste

Une rencontre décisive

Dans les années 1900, deux personnalités exceptionnelles se rencontrent et vont participer au nouvel essor musical de la Belgique. Elisabeth von Wittelsbach, duchesse de Bavière, épouse le futur roi de Belgique Albert de Belgique. Passionnée de musique et elle-même violoniste, cette figure charismatique va fédérer nombre de grands musiciens qui verront dans la Belgique un terreau musical fertile. Le violoniste et compositeur prodigue Ysaÿe, qui joue un rôle actif dans la création musicale du pays notamment avec son quatuor éponyme, se lie d’amitié avec la Reine Elisabeth, dont il est aussi le professeur de violon. En 1912, il est nommé Maître de la Cours de Belgique, comme un mariage symbolique entre la royauté belge et la musique.