Aux origines des Cranberries, les frères Hogan…

Avant le groupe s’appelait de The Cranberry Saw Us, quatuor fondé en 1989 par les frères Hogan Noel (guitare) et Michael Hogan (basse), 18 et 16 ans, avec Fergal Lawler (batterie) et Niall Quinn (chant). En 90, suite au départ de Niall Quinn, ils cherchent une chanteuse et Dolores O’Riordan, 18 ans, leur est présentée par Niall Quinn. Voulant prendre une nouvelle direction, le groupe se renomme The Cranberries en 91. Dolores écrit ''Linger'' qu’on retrouvera sur leur 1er album en 93 ''Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We ?''