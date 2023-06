Aux Jeux européens, l'ombre de la guerre en Ukraine plane sur la fête sportive

Au total, 29 sports, dont 19 disciplines olympiques, sont au programme des Jeux européens avec à la clef de nombreux quotas et points de classement pour se qualifier à Paris l'année prochaine, où la participation des Russes et Bélarusses reste à ce jour en suspens.

Lors des deux précédentes éditions (2015 et 2019), la Russie avait allègrement dominé le tableau des médailles (273 au total), devant le Belarus (112). Les athlètes originaires de ces deux nations ne pourront valider aucun ticket olympique cette fois. Malgré les recommandations en mars du Comité international olympique (CIO) - prônant la réintégration de ces athlètes "sous bannière neutre" à condition qu'ils n'aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine -, la Pologne, pays allié de l'Ukraine, n'a pas bronché.

"Nous savons ce qui se passe à nos frontières, nous avons vu des millions de réfugiés arriver en Pologne (...) C'était une décision facile à prendre, les athlètes russes et bélarusses n'ont pas le droit de participer avec les autres et nous ne sommes pas d'accord avec les recommandations du CIO", a dit mardi en conférence de presse Marcin Nowak, président du comité d'organisation.

Côté ukrainien, toutes les options sont encore envisagées en vue des JO 2024 de Paris, jusqu'à un boycott en cas de présences de sportifs russes et bélarusses. Mais certains sportifs demandent désormais à leur gouvernement de faire preuve de plus de souplesse et de flexibilité sur cette question.