Aux Halles de Schaerbeek, "Anatomie du désir" ou la Vénus plus vraie que nature

C’est en acceptant de se faire bousculer dans ses habitudes que l’on s’enrichit de nouvelles expériences et à ce jeu-là, Boris Gibé et sa compagnie "Les choses de rien" gagnent haut la main ! Une coproduction des Halles de Schaerbeek à découvrir jusqu’au 19 mai sur le site de UP- Circus & Performing Arts.

Il faut dire que l’artiste français n’en est pas à son coup d’essai, voici 18 ans qu’il nourrit les arts de la scène de ses spectacles hypnotisants. Cette saison, les Halles de Schaerbeek lui ont offert un tapis rouge avec "L’absolu" (2017) en avril, suivi de près par sa toute dernière création intitulée "Anatomie du désir. à spectacles atypiques, lieu atypique : les deux performances ont été hébergées par "le Panopticum anatomique", un silo de neuf mètres de diamètre doté de gradins pouvant accueillir une centaine de personnes. Avis aux claustrophobes, l’espace est exigu et l’ambiance tamisée.

Si Boris Gibé aime cultiver le mystère, quelques informations ne sont tout de même pas de trop pour éviter de pédaler dans la semoule pendant 1h30. "Anatomie du désir" joue avec le nom et la vocation d’un objet tout droit sorti du XVIIIe siècle : la vénus anatomique. Utilisée par les scientifiques désireux d’étudier l’anatomie, la vénus est une représentation en cire et à taille réelle d’un corps féminin. L’objet n’aurait sans doute pas attiré l’attention de l’artiste s’il n’avait pas la particularité de mettre en scène une jeune femme d’une grande beauté, apprêtée… et lascivement couchée au milieu de ses organes. Exposé au regard et aux bistouris des hommes, le mannequin disséqué n’en demeure pas moins objet de désir. Déesse enfermée dans une enveloppe de cire, Vénus s’éveille pour nous et se soumet à notre regard… ou serait-ce l’inverse ?

Ne le cachons pas : ce n’est pas tant la dramaturgie que la prouesse technique et scénographique qui captent l’attention. Les longueurs scénaristiques sont compensées par une mise en scène réfléchie dans les moindres détails et un incroyable travail sur la lumière et les effets spéciaux.

Ajoutez à cela l’impressionnante performance scénique et chorégraphique de Boris Gibé et vous avez un spectacle aussi intense qu’indescriptible. La question n’est finalement pas de savoir si l’on a aimé ou non – difficile à dire ! – mais plutôt de savoir si l’on regrette ou non d’avoir vécu cette expérience unique en son genre. Si vous éprouvez un besoin viscéral de contrôle, y compris dans le domaine artistique (!), passez votre chemin. Pour les autres, lâchez prise et tentez le coup ! Un univers surréaliste vous attend, entre mysticisme et freak show.