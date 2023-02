Aux Etats-Unis, vous pouvez offrir un repas au restaurant à votre chien

À New York, "Chateau le Woof" est une institution pour tous les propriétaires canins vivant dans les environs du quartier d’Astoria, dans le Queens. Ce café pour chiens offre une variété de friandises à base de saumon, canard, porc et dinde, ainsi que deux saveurs de crème glacée. À cela s’ajoutent trois plats emblématiques des brunchs dominicaux : les œufs au bacon, les pancakes au beurre de cacahuète et le fish & chips. Tous sont adaptés aux besoins nutritifs de nos compagnons à quatre pattes.

De son côté, Wilson a ajouté trois plats "dog friendly" à sa carte en 2019.

Les toutous new-yorkais ont la possibilité de déguster un bon steak pour 24 dollars.

Ou un Wilson Burger accompagné de ses petits légumes pour 16 dollars.

Ailleurs aux États-Unis, les chiens et leurs maîtres peuvent se rendre chez Hops & Hounds à San Antonio (Texas) ou encore dans les nombreuses franchises de Salty Paws pour manger ensemble.