Aux Etats-Unis, une marque crée uniquement les vêtements validés par ses clients.

L'intelligence artificielle s'est déjà mise au service de l'industrie de la mode pour permettre à certaines marques de mieux gérer leurs stocks et leurs approvisionnements, voire répondre à la problématique des retours ou améliorer l'expérience client en ligne. Mais elle n'a manifestement pas livré tous ses secrets. Aux Etats-Unis, la marque de prêt-à-porter Finesse a fait de l'intelligence artificielle la base de son processus créatif pour produire uniquement ce que les clients achèteront réellement.

On le sait, les tendances se suivent mais ne se ressemblent jamais au point que les marques, et davantage encore les enseignes de fast fashion, renouvellent régulièrement leur(s) collection(s) pour répondre non seulement aux inspirations saisonnières mais aussi aux influences du moment et parfois même aux micro-tendances. La difficulté étant de ne pas savoir à l'avance ce qui se vendra ou non et de multiplier les drops pour convenir au plus grand nombre. Les exemples en la matière sont nombreux mais le modèle de Shein, qui propose des centaines de nouveaux articles par jour, semble le plus probant.