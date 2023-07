Aux Etats-Unis, une luthière fabrique des guitares en champignon, plus légères, biodégradables et sans matière plastique

La Française Rachel Rosenkrantz est tout à la fois designeuse industrielle, musicienne et innovatrice dans les bio-matériaux : dans son atelier du nord-est des Etats-Unis, elle fabrique des guitares en mycélium de champignon.

Fabrication d’instruments à cordes respectueux de l’environnement

L’utilisation du mycélium – sorte de "racine" du champignon – dans la création d’objets biodégradables n’est pas nouvelle. Mais Rachel Rosenkrantz, 42 ans, originaire de Montfermeil, près de Paris, et qui vit depuis des années à Providence dans l’Etat de Rhode Island, fait figure de pionnière dans la fabrication d’instruments à cordes respectueux de l’environnement.

Designeuse industrielle de métier, elle est devenue luthière pour fabriquer des corps de guitares en champignon, plus légers, biodégradables et sans matière plastique.

"Dans le milieu du design, tout le monde travaille sur des bio-matériaux. C’est exponentiel", affirme Rachel Rosenkrantz, qui a reçu l’AFP dans son atelier, entourée de livres, d’instruments de musique, d’outils et de plantes, à Providence, où elle enseigne à la réputée Rhode Island School of Design.

Bien sûr, comme pour n’importe quelle innovation, "c’est encore un peu le 'Far West' et on est tous en train de tenter des choses".

Remplacer le bois par des racines de champignon pour lutter contre la déforestation

"Mais il ne s’agit plus d’un truc de hippie, puisque des entreprises comme (le constructeur automobile allemand) BMW utilisent désormais des fibres de lin pour fabriquer des tableaux de bord" et que le groupe de luxe français Hermès a utilisé du "cuir" de champignon pour des doublures de sacs, explique-t-elle.

Alors, comment Rachel Rosenkrantz fabrique-t-elle sa guitare, baptisée "Mycocaster" en référence aux célèbres Stratocaster de la marque Fender ?

Elle sort de son frigo un sac de mycélium et de cosses de maïs, dont elle verse le contenu dans un moule qu’elle a désinfecté.

Le mycélium est la partie végétative des champignons, composée de filaments blancs. En quelque sorte leurs racines et leur système digestif.