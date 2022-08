Aux Etats-Unis, une hotline mise en place pour aider les jeunes à renoncer à la fast fashion.

Menée en collaboration avec GlobalData, cette enquête révèle qu'un acheteur issu de la génération Z sur trois se qualifie lui-même d'accro à la fast fashion. Un constat qui peut en émouvoir ou surprendre certains mais qui démontre surtout l'envie, pour cette tranche d'âge, d'accéder aux nouvelles tendances à moindre coût malgré une conscience écologique bien présente.

Contrairement aux idées reçues, les Z ont bel et bien en tête les méfaits de la fast fashion sur l'environnement.

Plus d'un jeune interrogé sur deux (51%) déclare vouloir arrêter ou réduire ses achats de fast fashion, justifiant cette position par le désir de se tourner vers une mode plus durable et éthique. Mais la tentation des prix attractifs semble plus forte puisque près de la moitié des sondés estime difficile de résister à cette mode éphémère.