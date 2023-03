Aux Etats-Unis, un réseau clandestin pour l’accès à la pilule abortive

"Malheureusement, les anti-avortements ont en partie gagné", a déclaré la réalisatrice, Tracy Droz Tragos. Et "nous n’avons pas encore touché le fond aux Etats-Unis", craint-elle. "Mais de plus en plus de gens entrent en résistance et font en sorte qu’il y ait un accès" aux pilules abortives, dit-elle. "Donc il y a une alternative, il y a une réponse possible."

C’est pour mieux diffuser l’information autour de cette méthode que deux femmes, Francine Coeytaux et Elisa Wells, fondent l’association Plan C en 2015. Le plan A, c’est la contraception. Ensuite, il y a le plan B, plus connu sous le nom de pilule du lendemain. Et puis, en cas de grossesse non désirée, le plan C : l’avortement médicamenteux.

Elles commencent par tester les pilules pouvant être achetées sur le marché noir, sur internet, pour vérifier qu’il s’agit du vrai produit. Si oui, elles les répertorient sur leur site. Puis, durant la pandémie, face aux difficultés grandissantes pour trouver ces pilules, elles passent un appel pour recruter des médecins acceptant de les prescrire via télémédecine et de les envoyer par la poste aux patientes.

"Après avoir parlé à environ 150 médecins, on a fini avec cinq", à la mobilisation "héroïque", raconte Elisa Wells.

Plan C les aide à couvrir les coûts d’installation d’un service de téléconsultation ou encore de licences médicales pour exercer dans plusieurs Etats. Ces femmes médecins opèrent alors malgré un flou juridique, jusqu’à ce que l’Agence américaine des médicaments (FDA) ne clarifie la situation : oui, les pilules peuvent bien être postées. De nombreux services de téléconsultations naissent alors. Mais en juin 2022, séisme dans le pays : la Cour suprême rend aux Etats leur liberté de légiférer sur l’avortement, qui devient illégal dans une vaste partie du pays.