Aux États-Unis, un mystérieux monument, considéré par certains comme "satanique", a explosé

Ce monument, appelé "Georgia Guidestones," et qualifiée de "satanique" par certains chrétiens conservateurs, a explosé, endommagé par un engin explosif. Cette structure était situé près de la frontière de la Caroline du Sud et il s’agissait d’une attraction touristique en bord de route. La construction ressemblait au site mégalithique de Stonehenge, en Grande-Bretagne et chaque année, elle accueillait des milliers de visiteurs, curieux d’en apprendre davantage sur ce mystérieux monument.

Le monument a été construit en 1980 à partir de granit local, à la demande d’une personne anonyme. La vraie identité et l’intention des individus qui les ont commandées sont inconnues, ce qui a donné au monument une dimension mystérieuse. "Cela a contribué au fil des ans à alimenter de nombreuses spéculations et théories du complot sur la véritable intention des pierres d’orientation" explique Katie McCarthy, qui fait des recherches sur les théories du complot pour la Ligue anti-diffamation.

Sur ces panneaux étaient inscrits dix "commandements," écrits en huit langues différentes. On pouvait y lire des conseils pour "vivre avec sagesse." Une des parties appelait par exemple à "maintenir la population mondiale à 500 millions d’habitants ou moins," tandis qu’une autre invitait à "guider la reproduction avec sagesse – en améliorant la santé et la diversité." Ironie du sort, les six blocs de granite de cinq mètres de haut et de presque 108 tonnes devaient pouvoir résister aux plus grandes catastrophes et servir "de guide à l’humanité."