Aux Etats-Unis, un loup solitaire revitalise tout un écosystème.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là et le boom démographique des loups a finalement contribué à un nouveau déséquilibre de l'écosystème en raison de la consanguinité. Après la mort de "M93", qui avait fait bénéficier de son patrimoine génétique à environ 60% des loups, la population a recommencé à décliner au point où il ne restait plus que deux loups : un père et sa fille, qui étaient aussi demi-frère et sœur.

Un programme de réintroduction de l'espèce lancé il y a cinq ans a toutefois permis de rétablir un meilleur équilibre dans cet écosystème isolé où vivent désormais une trentaine de loups et un peu moins d'un millier d'élans, aussi nommés "orignaux" en Amérique du Nord.

Pour Sarah Hoy, le cas du "vieux loup gris" pourrait sans doute s'appliquer à d'autres populations de prédateurs consanguins en danger d'extinction comme les guépards en montrant que l'introduction d'un ou quelques individus permet de renouveler une population mais aussi un écosystème.

Professeur d'écologie à l'université d'Etat de l'Oregon, William Ripple qualifie "d'important" le travail de sa collègue du Michigan, à laquelle il n'a pas participé, en montrant que les processus génétiques peuvent "limiter les impacts écologiques" d'une espèce donnée, dit-il.