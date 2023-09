Aux États-Unis, Taylor Swift fait peur à un film d'horreur qui voit sa sortie avancée

Taylor Swift est l’une des artistes les plus suivies du moment. Les concerts de sa tournée "The Eras"font rêver ses fans du monde entier. Malheureusement, il y a beaucoup plus de demande que de places, alors seuls les "Swifties" très chanceux parviennent à en obtenir. Mais la chanteuse a trouvé une solution pour pouvoir y assister quand même : la sortie d’un film d’un concert de sa tournée le 13 octobre aux États-Unis.

"Le Eras Tour a été l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie jusqu’à présent et je suis heureuse de vous annoncer qu’il sera bientôt projeté sur grand écran. À partir du 13 octobre, vous pourrez voir le film du concert dans les cinémas d’Amérique du Nord ! Les billets sont en vente dès maintenant. Tenues pour l’Eras, bracelets d’amitié, chants et danses sont encouragés !", a-t-elle écrit pour le plus grand bonheur de ses fans.