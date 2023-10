Aux Etats-Unis, sept opéras contemporains jugés "inadaptés" et boycottés par une radio de Caroline du Nord

Autres opéras mis au ban par la chaîne WCPE, X, la vie et l’époque de Malcom X, dont le compositeur et le librettiste sont tous deux noirs et Florencia en el Amazonas du compositeur mexicain Daniel Catan, un opéra qui, selon WCPE, est "en dehors des limites de nos directives en matière de format musical".

Enfin, la chaîne de Caroline du Nord ne diffusera pas El Nino composé en 2000 par John Adams, et qui parle de la naissance de Jésus en mêlant récits évangéliques et textes de poètes. La chaîne conservatrice juge l’opéra "non biblique" et "inadapté" à ses auditeurs.

Dans sa lettre, la directrice de WCPE précise que la saison de concert du MET présente néanmoins de nombreux grands opéras – et surtout des opéras éprouvés – tels que Carmen de Bizet, Turandot ou encore Madama Butterfly de Puccini. Et lorsqu’on fait remarquer que ces opéras, issus du répertoire canonique de l’opéra classique, présentent eux aussi des thèmes violents tels que les meurtres, les agressions sexuelles ou encore le suicide, Deborah Proctor réplique que dans le cas de ces opéras, il s’agit d’histoires fictives, tandis que les opéras contemporains boycottés se basent sur des faits réels et donc beaucoup plus susceptibles de choquer son auditorat.

Si cette lettre a été envoyée à la fin du mois d’août aux auditeurs de la chaîne radio, son contenu a vite fait le tour des réseaux sociaux et a rapidement suscité la colère et l’indignation de nombreux mélomanes.