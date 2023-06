Aux Etats-Unis, les salariés boudent le bureau et préfèrent le télétravail

Le métro-boulot-dodo du lundi au vendredi ? "Ce n'est pas la vie que je veux." Comme des millions de travailleurs aux Etats-Unis, Claire a pris goût au télétravail et ne compte plus passer toute sa semaine au bureau. La pandémie a forcé les Américains à travailler de chez eux et les employeurs ont bien du mal à les faire revenir au bureau.

Et pour cause. Vacances courtes, congé maternité parfois inexistant... "Ces pratiques auxquelles les travailleurs étaient habitués aux Etats-Unis sont bouleversées depuis la pandémie", explique Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP, un fournisseur de services de gestion du personnel aux entreprises.