Aux États-Unis, les salaires se sont envolés, surtout les plus bas.

Ces augmentations salariales ont été saluées par plusieurs économistes, qui y voient une juste compensation après "des décennies de souffrance", comme l’a déclaré Aaron Sojourner, économiste à l'Upjohn Institute for Employment Research, au Wall Street Journal. "Ces personnes ont eu du mal à trouver une place productive dans la communauté où elles peuvent contribuer, gagner de l'argent, construire une famille et réussir", a-t-il ajouté. Ces rémunérations bonifiées sont d’autant plus les bienvenues dans ce contexte inflationniste.