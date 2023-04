Aux Etats-Unis, les plus de 30 ans soutiennent l’interdiction de TikTok.

Une fois n’est pas coutume, TikTok fait débat. Le réseau social chinois risque d’être interdit aux États-Unis. Un bannissement qui n’est pourtant pas accueilli de la même manière selon les âges, même si 50% des Américains soutiennent cette interdiction.

Entre la jeune génération et les plus anciens, TikTok n’est certainement pas perçu de la même manière. L’étude de Pew Research réalisée sur 3576 adultes américains, menée entre le 20 et le 26 mars 2023, s’est intéressée à la perception des Américains sur l’interdiction visant TikTok par le gouvernement de Joe Biden. S’ils sont une majorité à se positionner en faveur d’une telle politique, 22% y sont pourtant opposés.